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Китай заявил о выдержавших испытания отношениях с Россией

Глава МИД Китая на встрече с коллегой из России Лавровым позитивно оценил отношения стран
Ван И

Ван И. Фото: Pavel Golovkin / Reuters

Отношения Москвы и Пекина выдержали новые испытания с начала 2022 года, связанные с «изменениями международной обстановки». Несмотря на сложности, между странами сохраняется дружба, отношения можно оценить позитивно, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом пишет РБК.

Глава китайского МИД также заявил, что стороны сохранили «правильное направление» в развитии отношений. «Будем вместе с вами и с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку», — ответил Лавров.

Переговоры министров проходят в городе Туньси на востоке Китая.

Виктория Кондратьева
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