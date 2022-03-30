Семья экс-министра сельского хозяйства стала крупнейшим землевладельцем России

Лидером рейтинга крупнейших землевладельцев Forbes стал «Агрокомплекс» Ткачева

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева возглавил рейтинг крупнейших землевладельцев России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes.

«Агрокомплекс», становившийся лидером рейтинга и в 2021 году, принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Совокупная площадь земель крупнейших землевладельцев достигает 8,5 миллиона гектаров, а их стоимость оценивается в 933,04 миллиарда рублей, тогда как в прошлом году она составляла 617,31 миллиарда рублей.

Площадь владений семьи Ткачева составляет 660 тысяч гектаров, а их стоимость оценивается в 151,1 миллиарда рублей. На втором месте рейтинга оказался «Продимекс», принадлежащий Игорю Худокормову. По площади землевладения превосходят «Агрокомплекс» (900 тысяч гектаров), однако уступают по стоимости (94,3 миллиарда рублей).

Третье место занял «Мираторг», которым владеют Александр и Виктор Линники. Его площадь занимает более миллиона гектаров, а стоимость оценивается в 77,1 миллиарда рублей.

В 2021 году в тройку крупнейших землевладельцев вошли эти же компании. Тогда стоимость земли «Агрокомплекса» оценивалась в 88,6 миллиарда рублей. Причиной стремительного роста стоимости стало подорожание земли на Кубани, где находится часть владений семьи Ткачева.