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Российский посол рассказал о работе блоков АЭС на Украине

Посол России в США Антонов рассказал о работе действующих энергоблоков АЭС на Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Globallookpress.com

Действующие блоки Атомных электростанций (АЭС) на Украине работают в нормальном режиме. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что военнослужащие России не вмешиваются в работу станций, а только охраняют их.

«Функционирование действующих энергоблоков продолжается в нормальном режиме. Их безопасности ничего не угрожает, системы радиационного мониторинга полностью исправны. Возможность выброса радиоактивного материала отсутствует. Это подтверждает руководство МАГАТЭ», — заявил посол.

В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины подразделения Воздушно-десантных войск взяли под полный контроль район Чернобыльской АЭС 25 февраля. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины была достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.

Марина Совина
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