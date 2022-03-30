Минобороны обвинило Украину в массовых арестах населения в Харькове

Минобороны РФ заявило, что СБУ проводит массовые аресты гражданского населения в Харькове

Минобороны России обвинило Службу безопасности Украины (СБУ) в проведении массовых арестов гражданского населения в Харькове. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

Он сообщил, что люди стараются не общаться по телефону и в социальных сетях, опасаясь действий украинского ведомства. «Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают, и они не возвращаются», — добавил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, на улицы Харькова выходят только женщины и старики, поскольку мужчины боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают более 4,5 миллиона жителей в качестве живого щита, а также более 6,5 тысячи иностранцев в заложниках. По информации Минобороны России, мирные граждане удерживаются в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и в других крупных населенных пунктах, а также 6515 граждан из 19 иностранных государств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

