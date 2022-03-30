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Президент Южной Осетии заявил о планах войти в состав России

Президент Южной Осетии Бибилов заявил о планах войти в состав России

Фото: Globallookpress.com

Южная Осетия намерена в ближайшее время предпринять шаги для вступления в состав России. Об этом заявил президент частично признанной республики Анатолий Бибилов, его обращение опубликовано в Telegram-канале партии «Единая Россия».

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — объявил Бибилов.

По словам президента, сейчас Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент. «Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы», — объяснил он.

Южная Осетия провозгласила независимость в начале 1990-х. В августе 2008 года Грузия попыталась силой восстановить контроль над республикой, после чего Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, объявил о начале операции по принуждению Тбилиси к миру. К 11 августа российские войска вошли на грузинскую территорию, 12 августа стороны согласовали условия перемирия.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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Варвара Кошечкина
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