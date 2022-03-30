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Брюс Уиллис решил уйти из кино из-за проблем со здоровьем

Актер Брюс Уиллис решил уйти из кино, у него диагностировали афазию

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

Американский актер Брюс Уиллис решил уйти из кино из-за проблем со здоровьем. Об этом его бывшая жена Деми Мур сообщила в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Она рассказала, что у артиста диагностировали афазию. Это состояние затрагивает различные формы речевой деятельности и приводит к тому, что человек утрачивает способность говорить, читать и писать.

«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку. Мы переживаем это как крепкая ячейка общества и хотели оповестить его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Брюс всегда говорит: "Проживи это". Именно так мы вместе и планируем сделать», — говорится в публикации Мур.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Уиллис готовится уйти из кинематографа из-за деменции. Сам актер и его окружение тогда никак не прокомментировали эту информацию.

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Марина Погосян
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Брюс Уиллис решил уйти из кино из-за проблем со здоровьем
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