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Темпы роста ущерба от стихийного бедствия обогнали рост мировой экономики

Swiss Re оценила ущерб от стихийных бедствий в 2021 году в 270 миллиардов долларов

Фото: Shutterstock

Темпы роста ущерба от таких бедствий, как наводнения, обогнали темпы роста мировой экономики, свидетельствуют оценки, представленные в ежегодном отчете крупной перестраховочной компании Swiss Re. Ущерб от стихийных бедствий в 2021 году достиг 270 миллиардов долларов.

Страховые компенсации за ущерб такого рода касались лишь 111 миллиардов долларов. Наводнения притом остаются угрозой номер один, отмечает Swiss Re. Однако страхование от такого рода катаклизмов не слишком развито: в США только каждый шестой домовладелец покупает страховку от наводнения.

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Общие страховые убытки от природных катаклизмов возросли в несколько раз за последние пять лет. Большая часть пришлась на стихийные бедствия, вызванные изменением климата. Оно влияет на так называемые вторичные опасности — например, проливные дожди. В отчете Swiss Re говорится, что страховщики всегда больше беспокоилось об ураганах и землетрясениях как о единственных стихийных бедствиях, которые могут нанести огромный ущерб. Однако в связи с изменением климата «вторичные опасности» стали смертоносными и более разрушительными.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал богатые страны, Всемирный банк, а также частных инвесторов в течение пяти лет обеспечить человечество системами раннего оповещения о природных катаклизмах.

Платон Щукин
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