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США захотели избегать приводящих к конфликту с Россией решений

Президент США Байден будет избегать решений, которые привели бы к прямому конфликту с РФ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден захотел избегать решений, которые привели бы к прямому конфликту с РФ. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, передает РИА Новости.

«Как президент Байден говорил много раз, он не ищет прямого конфликта США и России. Он не будет принимать решений, которые бы привели к таковому», — сказала она.

Также Бедингфилд ответила на вопрос о возможности передачи Украине истребителей. По ее словам, объем оборонной помощи со стороны США и так беспрецедентен, Украине предают те единицы оборудования, которые в Пентагоне считают наиболее необходимыми.

Ранее Байден пообещал, что США продолжат поставки Киеву оружия и средств защиты. Так он прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. Он заявил, что США вместе с союзниками в лице Франции, Германии и Великобритании ждут дальнейших шагов России в ситуации на Украине и вокруг нее, сохраняя при этом жесткий режим санкций в отношении Москвы.

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Марина Совина
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