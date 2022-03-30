Британия предложила сделать G7 площадкой обсуждения санкций

Politico: Британия предложила ЕС и США сделать G7 больше похожей на НАТО

Власти Великобритании предложили сделать «Большую семерку» (G7) более формальной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с ограничительными мерами, и вообще сделать ее больше похожей на международные организации вроде НАТО. Об этом пишет издание Politico.

По мнению одного из источников издания, британские власти разочарованы тем, что почти не влияют на санкционную политику. «Британцы — пятое колесо в телеге. [Санкции обсуждают] в основном между ЕС и США», — пояснил источник издания. Теперь Лондон продвигает идею превращения G7 в площадку для обсуждения вопросов, в том числе связанных с введением санкций (например, против России).

Другой орган, который предлагают создать на европейском континенте — «комитет по санкциям», связанный с НАТО. Однако и здесь возникают проблемы: некоторые страны, которые ввели санкции против России, не являются членами НАТО.