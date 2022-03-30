Россиянам назвали способ отдохнуть в популярной пляжной европейской стране

В АТОР сообщили, что россияне могут добраться до Кипра с пересадками в Сербии и Израиле

Российским туристам назвали способ добраться до курортов Кипра в условиях отсутствия прямого авиасообщения с популярной пляжной европейской страной. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Добраться до Кипра можно с пересадками в Сербии, Израиле или в арабских странах. Например, рейс через Белград во второй половине апреля обойдется от 48 тысяч рублей в одну сторону, через Бахрейн — от 45 тысяч рублей, Дубай — от 86 тысяч рублей, Тель-Авив — от 100 тысяч рублей, Доху — от 264 тысяч рублей.

В АТОР напомнили еще один вариант — перелет через Каир из Сочи. Такой авиабилет предлагает авиакомпания «Россия»: перелет из России в Египет обойдется от 21,7 тысячи рублей в одну сторону, трансфер в Ларнаку — от 15,6 тысячи рублей.

Отмечается, что несмотря на то, что консульства Кипра временно приостановили выдачу про-виз, российские туристы могут оформить национальную визу европейского государства — для этого понадобится стандартный пакет документов: загранпаспорт, справка с места работы или выписка с банковского счета, а также копия ваучера на проживание в отеля или аренды другой объекта размещения. Для граждан России получение въездных документов всех категорий в республику бесплатное.

«Формально в правилах оформления национальной кипрской визы не указано обязательное приложение оплаченных авиабилетов на Кипр. Однако на практике у туристов должны быть забронированные авиабилеты: при рассмотрении заявления на визу их может попросить дополнительно предъявить визовый офицер», — предупредили в АТОР.

Ранее в марте глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром туризма Кипра Саввасом Пердиосом. Так, власти европейской страны пообещали застрявшим россиянам оказать полное содействие в решении вопроса по возвращению домой, назвав при этом отношение к русским туристам «теплым»