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Во Владикавказе пройдет «Музыкальный калейдоскоп»

Во Владикавказе откроется фестиваль классической музыки «Музыкальный калейдоскоп»

Фото: Kael Bloom / Unsplash

Фестиваль классической музыки «Музыкальный калейдоскоп» откроется во Владикавказе 8 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие пройдет в республиканском филиале Мариинского театра. «Он проводится с целью содействия развитию всех форм культурного сотрудничества в регионах России, взаимного обмена культурными достижениями, поощрения совместной творческой деятельности музыкантов-исполнителей, а также поддержки региональных музыкальных коллективов», — рассказали в пресс-службе филиала.

В рамках фестиваля пройдет серия концертов участием музыкальных коллективов региона и приглашенных солистов — лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

Гости смогут послушать популярные произведения русской и зарубежной классики.

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Варвара Кошечкина
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