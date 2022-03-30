Минобороны России опубликовало кадры работы «Искандеров»

Минобороны России показало работу расчетов ОТРК «Искандер»

Вооруженные силы (ВС) России в ходе проведения специальной операции на Украине продолжают наносить удары высокоточным ракетным оружием по объектам военной инфраструктуры и боевой технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны опубликовало кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Видео имеется в распоряжении «Ленты.ру».

На показанных кадрах видно, как российские военные проверяют готовность ракетных комплексов и далее выполняют пуск. Взлет и траектория полета ракеты засняты с различных ракурсов, в том числе непосредственно с воздуха.

Ранее 25 марта российское военное ведомство предоставило кадры работы ОТРК «Искандер», который наносит удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ракетный комплекс высокоточным оружием уничтожил базу подготовки иностранных наемников на территории Украины. Начальник расчета самоходной установки рассказал, что в результате удара здание длинной 60 метров было полностью разрушено.

Специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент страны Владимир Путин в своем видеообращении к согражданам.