С певицы Жасмин потребуют 300 миллионов рублей в суде

На певицу Жасмин подали в суд с требованием выплатить 300 миллионов рублей

На российскую певицу Жасмин (настоящее имя — Сара Манахимова) подали в суд с требованием выплатить 300 миллионов рублей. Об этом пишет Starhit.

Речь идет об иске против ее отца, балетмейстера Льва Манахимова. Мужчина должен был отвечать перед банком за исполнение заемщиком условий по договору. После смерти Манахимова эта обязанность перешла по наследству его детям — дочери Саре и ее брату Анатолию.

«Сумма иска составляет 300 миллионов рублей. Между банком и заемщиком [некой гражданкой Натальей Бертовой] был заключен кредитный договор. В качестве обеспечения исполнения обязательств также был составлен договор залога недвижимости. При подготовке иска в суд установлено, что лицо, на которого возложены обязательства отвечать перед банком за исполнение заемщиком условий по договору, умер [Лев Манахимов]», — говорится в сообщении Мещанского районного суда.

Отмечается, что Нефтепромбанк, выступивший истцом в этом деле, требует обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее Манахимову, путем продажи на открытых торгах. Представители певицы Жасмин уже ознакомились с ситуацией. Предварительное слушание по данному делу назначено на 18 апреля.