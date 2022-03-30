В Минобороны России заявили о блокировке жителей Харькова в городе

Представитель Минобороны России заявил о блокировке жителей Харькова в городе боевиками

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о блокировке жителей Харькова в городе. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, жители города заблокированы неонацистами и находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита. «Выехать по гуманитарным коридорам не могут, личные автомобили граждан подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и минометов», — сказал представитель Минобороны.

Кроме того, по его словам, националисты устанавливают тяжелую военную технику в жилых кварталах Харькова и оборудуют огневые точки в жилых домах. Мизинцев рассказал, что боевики руководствуются прямым приказом из Киева использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки. «А при малейшем недовольстве хозяев расстреливать их на месте», — сказал он.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают более 4,5 миллиона жителей в качестве живого щита, а также более 6,5 тысячи иностранцев в заложниках. По информации ведомства, в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и в других крупных населенных пунктах удерживаются мирные граждане, а также 6515 граждан из 19 иностранных государств.