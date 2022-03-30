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Среда обитания

«Макдоналдс» заподозрили в причинении вреда планете

Отчет Report Brasil показал, что «Макдоналдс» имеет отношение к вырубке лесов Амазонии

Фото: Uwe Anspach / Globallookpress.com

Крупнейшую корпорацию в сфере быстрого питания «Макдоналдс» заподозрили в причинение вреда планете. По данным отчета Report Brasil, компания имеет отношение к вырубке лесов в Бразилии и тропических лесах Амазонки. Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете указываются несколько случаев, когда коров с ранчо, которое появилось в результате незаконной вырубки леса, перевозили между фермами, чтобы скрыть их происхождение. Затем животных отправляли на скотобойни, принадлежащие компаниям, которые поставляют продукцию «Макдоналдс».

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В отчете говорится о скотобойнях JBS в бразильских городах Джуина и Джура. Они покупали скот в 2018 и 2019 годах у владельца ранчо, который перед продажей передал животных из собственности, на которую распространяется эмбарго природоохранного надзора, в собственность без надзорного статуса. Затем скотобойня поставляла мясо в «Макдоналдс». Reporter Brasil утверждает, что поменьше мере пять других владельцев ранчо, в период с 2017 по 2020 года, использовали аналогичные стратегии передачи животных.

Bloomberg отмечает, что цепочка поставок говядины в Бразилии одна из самых сложных в мире и является главным виновником вырубки лесов Амазонки. В ней задействованы около 2,5 миллиона владельцев ранчо, чья деятельность не отслеживается государством. 

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Платон Щукин
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