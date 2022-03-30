Минюст разработал изменения правил содержания в российских колониях и СИЗО

Минюст предложил разрешить заключенным в колониях и СИЗО обращаться в частные клиники

Министерство юстиции России разработало изменения в правила внутреннего распорядка колоний, СИЗО и исправительных центров. Об этом в среду, 30 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, новые правила содержания призваны снять часть устаревших ограничений, а также улучшить оказание медицинской помощи и бытовые условия осужденных и арестованных граждан. В частности, предлагается разрешить обращение за медпомощью не только в государственные, но и частные клиники, в том числе на платной основе, и дистанционно приобретать лекарства при наличии медицинских показаний через администрацию учреждений.

Новые правила позволят заключенным держать в тумбочках фотографии и увеличат разрешенное количество хранящихся в тумбочке книг и журналов с пяти до десяти. Осужденным женщинам с детьми до трех лет разрешат ежедневно принимать душ, а их камеры должны будут быть оборудованы душевыми кабинами.

По новым правилась заключенным позволят выдавать электромашинку для стрижки и триммер для бритья. Также разрешат передачу электронных термометров, инвалидных колясок, не требующих термообработки продуктов и комплекты термобелья. Помимо этого заключенные смогут покупать спортивную обувь, книги в сетевых магазинах и получат возможность заказывать пошив одежды и обуви гражданского образца, а также химчистку одежды.