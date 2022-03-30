Понятие недвижимости предложили изменить

Росреестр предложил исключить из понятия «недвижимое имущество» связь объектов с землей

Росреестр предложил изменить понятие «недвижимое имущество» и предложили исключить из него ключевой критерий — связь с землей. Ведомство подготовило поправки к Гражданскому кодексу, где пересмотрело правовой статус строений в России, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас недвижимым имуществом называют прочно связанные с землей объекты, переместить которые невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Однако в Росреестре отметили, что не вся недвижимость обладает такими признаками — некоторые объекты можно передвинуть без повреждений.

Необъективным критерий специалисты сочли и потому, что одинаково прочно связанными с землей могут быть объекты с разной хозяйственной ценностью. Например, здание завода и асфальтовые дорожки. В новых правилах Росреестр предложил признавать недвижимостью земельные участки, участки недр, а также расположенные на земле или под ней и созданные в результате строительства здания и сооружения.

Однако от критерия прочной связи с землей в ведомстве полностью не отказываются: если объект находится на поверхности исключительно под собственной тяжестью, его будут считать движимым имуществом. Незначительные сооружения, такие как заборы или асфальтовые дорожки, призвали считать не самостоятельной недвижимостью, а улучшениями участков или зданий.

В поправках пересмотрели и подход к определению единого недвижимого комплекса (ЕНК) — сейчас это набор зданий, сооружений или других вещей (с общим назначением, связанных физически или технологически либо расположенных на одном участке), если на них зарегистрировано право собственности как на одну недвижимую вещь. Среди проблем текущего правового статуса специалисты указывают невозможность автоматического включения в ЕНК новых объектов и упразднения комплексов.

Согласно новым правилам, ЕНК будут считать совокупность объектов недвижимости, находящуюся в собственности одного или нескольких человек и расположенную на одном участке. Земля при этом не войдет в состав комплекса. Кроме того, по решению собственника в ЕНК можно будет включать новые постройки или исключать существующие.

Юристы не сумели дать однозначную оценку законопроекту. Советник практики недвижимости и строительства адвокатского бюро ЕПАМ Антон Алексеев приветствует попытку решить правовой статус российской недвижимости, но считает спорным введение общего понятия неотделимых улучшений. «Это наверняка даст налоговым органам дополнительные возможности признавать практически любое оборудование частью здания, а значит, и объектом налога на имущество», — пояснил эксперт.

Руководитель направления практики недвижимости и строительства Bryan Cave Leighton Paisner Russia Максим Попов считает, что поправки не решат правовую определенность имущества. По его словам, из документа не понятно, по каким критериям дополнительно будет определяться недвижимость.