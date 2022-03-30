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Российский врач назвал критерии окончания пандемии коронавируса

Иммунолог Крючков заявил, что говорить об окончании пандемии пока рано

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Для того, чтобы можно было говорить об окончании пандемии, должна значительно снизиться опасность коронавируса и смертность от него. Такие критерии назвал российский врач иммунолог Николай Крючков. Его слова в среду, 30 марта, приводит «Говорит Москва».

Специалист заявил, что в настоящее время говорить о победе над коронавирусом пока рано, поскольку рост заражений в некоторых странах продолжается. Сейчас пандемия перешла в «подострую» стадию, считает иммунолог.

«Австралия подрастает сильно, нестабильно себя ведет Европа. Во всех остальных регионах снижение. Отменить пандемию волевым решением нельзя, это невозможно сделать политическим или административным решением или юридическим актом», — отметил Крючков.

По словам медика, патогенность и летальность должна упасть до очень низких отметок — уровня ниже, чем сезонный грипп.

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«Сейчас она примерно в шесть раз выше... При сезонной инфекции мы с мая по октябрь не должны фактически получать сколько-нибудь значимой заболеваемости и тем более смертности», — заявил специалист.

По данным федерального оперативного штаба, за прошедшие сутки в России госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19. Выздоровели и выписались за этот же период 51 085 человек. Также за минувшие 24 часа выявлено 20 145 новых случаев заражения.

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Евгения Куликова
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