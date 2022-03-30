Российский врач назвал критерии окончания пандемии коронавируса

Иммунолог Крючков заявил, что говорить об окончании пандемии пока рано

Для того, чтобы можно было говорить об окончании пандемии, должна значительно снизиться опасность коронавируса и смертность от него. Такие критерии назвал российский врач иммунолог Николай Крючков. Его слова в среду, 30 марта, приводит «Говорит Москва».

Специалист заявил, что в настоящее время говорить о победе над коронавирусом пока рано, поскольку рост заражений в некоторых странах продолжается. Сейчас пандемия перешла в «подострую» стадию, считает иммунолог.

«Австралия подрастает сильно, нестабильно себя ведет Европа. Во всех остальных регионах снижение. Отменить пандемию волевым решением нельзя, это невозможно сделать политическим или административным решением или юридическим актом», — отметил Крючков.

По словам медика, патогенность и летальность должна упасть до очень низких отметок — уровня ниже, чем сезонный грипп.

«Сейчас она примерно в шесть раз выше... При сезонной инфекции мы с мая по октябрь не должны фактически получать сколько-нибудь значимой заболеваемости и тем более смертности», — заявил специалист.

По данным федерального оперативного штаба, за прошедшие сутки в России госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19. Выздоровели и выписались за этот же период 51 085 человек. Также за минувшие 24 часа выявлено 20 145 новых случаев заражения.