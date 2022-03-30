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Обнаружены ледяные вулканы на Плутоне

Астрономы США обнаружили признаки криовулканических процессов на Плутоне

Изображение: NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute / Isaac Herrera / Kelsi Singer

Астрономы США обнаружили признаки существования гигантских ледяных вулканов на Плутоне. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Изображения вулканов были получены космическим аппаратом «Новые горизонты». В одном из регионов с очень небольшим количеством ударных кратеров преобладали огромные возвышенности с бугристыми склонами. Подобные геологические особенности исследователи не встречали больше нигде в Солнечной системе.

Ученые проанализировали геоморфологию и состав формаций и пришли к выводу, что этот регион образовался в результате криовулканических процессов, тип и масштаб которых пока что является уникальным для Плутона. Для появления гигантских куполов высотой в несколько километров требуется несколько точек, в которых происходили бы извержения, и большой объем выброшенного материала (около десяти тысяч кубических километров). Некоторые из куполов сливаются друг с другом, образуя более сложные формы в плане.

Существование массивных геологических элементов предполагает, что внутренняя структура Плутона способствует удержанию большего количества тепла, чем ожидалось до «Новых горизонтов».

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Александр Еникеев
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