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Россиян предупредили о начале весеннего призыва в армию

В России с 1 апреля начнется весенний призыв в Вооруженные силы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С 1 апреля в России начнется весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, этой весной на военную службу в Вооруженные силы и другие силовые структуры страны призовут 134,5 тысячи человек.

Как сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, это меньше, чем в прошлом году. Он также поручил начать отправку новобранцев в войска в третьей декаде мая.

В 2021 году отправка новобранцев в воинские части Вооруженных сил России в ходе весеннего призыва началась с 15 апреля. Тогда, согласно указу главы государства, на военную службу были призваны 134 650 человек.

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Игорь Дмитров
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