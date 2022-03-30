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В США предрекли миру проблемы с едой и энергоносителями

Госсекретарь США Блинкен предрекл миру проблемы с едой и энергоносителями из-за Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью марокканскому телеканалу Medi 1 предрек, что ситуация вокруг Украины создает проблемы с продовольствием и энергоносителями по всему миру. Текст беседы опубликован на сайте американского внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, происходящее вокруг Украины особенно влияет на ситуацию с пшеницей и на цены на энергоносители. Госсекретарь также заявил, что Европе нужна диверсификация источников энергии. «Европа очень сосредоточена на идее, что сейчас нужно диверсифицировать поставки российского газа и нефти», — сказал он, подчеркнув, что энергоносители используются Россией «как инструмент политики».

Ранее аналитик Всемирной продовольственной программы, который является органом по продовольственной помощи в системе ООН, Эуженио Дакрема спрогнозировал последствия ситуации на Украине. По его словам, кризис в стране может привести к «катастрофе продовольствия» для ряда стран. Дакрема предрек дефицит зерна ряду стран Северной Африки и другим государствам из-за кризиса на Украине. К «катастрофе продовольствия» также приведет уменьшение доли экспорта ресурса из России, допустил он.

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Марина Совина
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