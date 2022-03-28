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Ряду стран предрекли «катастрофу продовольствия»

Аналитик ООН Дакрема допустил дефицит зерна в Северной Африке из-за кризиса на Украине

Фото: Pixabay

Аналитик Всемирной продовольственной программы, который является органом по продовольственной помощи в системе ООН, Эуженио Дакрема спрогнозировал последствия ситуации на Украине. Кризис в стране может привести к «катастрофе продовольствия» для ряда стран, заявил он в интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano.

Дакрема предрек дефицит зерна ряду стран Северной Африки и другим государствам из-за кризиса на Украине. К «катастрофе продовольствия» также приведет уменьшение доли экспорта ресурса из России, допустил он.

«Что касается пшеницы, то всплеск мирового спроса сочетался с сокращением предложения из-за неурожая в разных частях света... а также снижения российского экспорта», — объяснил аналитик.

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Эксперт добавил, что подорожание удобрений повлечет за собой их редкое использование, а значит, еще большее уменьшение урожая.

«Все это в первую очередь скажется на наиболее уязвимых странах, где ситуация будет ухудшаться. Это в первую очередь Египет, Тунис, Ливия, Марокко, Ирак, Ливан, Судан и Йемен», — перечислил он.

Ранее дефицит зерновых предсказали Европе. Замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициоти призвал регион готовиться к продовольственному кризис.

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Марина Совина
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