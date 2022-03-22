В Европе предсказали дефицит зерновых

Замглавы МИД Греции предсказал дефицит зерновых на рынке

Ситуация на Украине может привести к нехватке зерновых, заявил заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис. Его слова цитирует РИА Новости.

«Это может означать, во-первых, значительный рост цен и, во-вторых, это может означать, что мы увидим волнения в более широком регионе и особенно в странах Северной Африки и Ближнего Востока», — предсказал замглавы греческого МИД. По его словам, Европе следует начать готовиться к продовольственному кризису, причем реакция на подобные вызовы должна быть общеевропейской.

Ранее о возможном продовольственном кризисе предупреждал и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Чиновник обращал внимание, что Россия и Украина являются крупными экспортерами зерна — в частности, пшеницы, цена которой в марте побила 14-летний рекорд. Кроме того, в Северной Африке также наблюдается сильная засуха, которая в текущей ситуации представляет серьезный риск для некоторых африканских государств.

При этом в России пшеница подорожала: цена на внутреннем рынке выросла на фоне снижения курса рубля и высокого спроса со стороны экспортеров. На неделе с 14 по 20 марта котировки в среднем увеличились на 525-550 рублей — до 16,15 тысячи рублей за тонну.