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Европа заявила о риске продовольственного кризиса

Министры финансов ЕС предупредили о риске продовольственного кризиса в регионе
Брюно Ле Мэр

Брюно Ле Мэр. Фото: Federico Pestellini / imago-images.de / Globallookpress.com

Министры финансов стран-членов ЕС предупредили, что из-за сложной геополитической обстановки к энергетическому кризису в регионе может прибавиться продовольственный. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, его слова передает «Прайм».

«Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть», — рассказал министр по завершении встречи министров экономики и финансов европейских государств. Ле Мэр подчеркнул, что Россия и Украина являются крупными экспортерами зерна — в частности, пшеницы, цена которой в марте побила 14-летний рекорд.

Министр добавил, что в Северной Африке также наблюдается сильная засуха, которая в текущей ситуации представляет серьезный риск для некоторых африканских государств. Аналогичный прогноз высказал и глава Минсельхоза Франции Жюльен Денорманди — по его мнению, на фоне украинского кризиса странам Северной Африки и Ближнего Востока грозит голод из-за недостаточного количества пшеницы.

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В марте Россия решила временно запретить экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и тростникового сахара-сырца в третьи страны. В отношении зерновых меры относятся к пшенице и меслину, ржи, ячменю и кукурузе. В правительстве отметили, что для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений — их разрешено поставлять за пределы страны, в том числе с целью оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

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Софья Ермакова
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