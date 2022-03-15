Россия временно запретила экспорт сахара и зерновых в ряд стран

Правительство России временно запретило экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны

Правительство России приняло решение о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте камбина.

Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа. В отношении зерновых запрет относится к пшенице и меслину, ржи, ячменю и кукурузе.

Отмечается, что для вывоза сахара и зерна правительством был предусмотрен ряд исключений. Так, их разрешено поставлять за пределы страны в том числе с целью оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Экспорт древесины и искусственных сапфиров

Российский Минпромторг предложил до конца текущего года запретить экспорт древесины и продуктов из нее в «недружественные страны», в том числе США и Евросоюз.

Балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа, попадающие под запрет, являются критически важными товарами для Евросоюза Минпромторг России

В ведомстве отметили, что на российских производителей приходится от 10 до 15 процентов потребления этих товаров Финляндией. В министерстве добавили, что страна не сможет быстро заместить такие поставки.

Также в Минпромторге сообщили, что ведомство долю России в мировых поставках искусственных сапфиров примерно в 40 процентов, однако считает возможным ограничить их экспорт только в крайнем случае.

Мы не стремимся развивать недружественные сценарии действий и оставляем за собой это право для реагирования лишь в самых крайних ситуациях Минпромторг России

Также в ведомстве добавили, что в этой продукции из России заинтересованы ведущие западные компании.

Экспорт удобрений

Минпромторг попросил российских производителей удобрений оставлять их в стране и не отправлять на экспорт. В министерстве сообщили, что сейчас «из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний» аграрии из стран Европы и других регионов сталкиваются с трудностями при получении законтрактованных объемов удобрений.

Это создает очевидные риски неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии — ведь заместить российские удобрения сегодня либо крайне сложно, либо вообще невозможно Минпромторг России

Министерство призвало производителей удобрений временно приостановить отгрузку продукции на экспорт — до «возобновления перевозчиками ритмичной работы» и предоставления ими гарантий выполнения контрактных обязательств.

Необходимые Западу российские товары

Исполняющая обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Ливенцева МГИМО Мария Максакова заявила, что западные страны не выживут без металлов и удобрений из России.

По ее словам, отказ от экспорта удобрений может негативно сказаться не только на европейском, но и на мировом продовольственном рынке. Это вызовет дефицит и повышение цен на продукты, так как страна входит в топ-5 ведущих мировых производителей удобрений, а две трети ее продукции экспортируется.

Максакова добавила, что ответные ограничительные меры России могут коснуться экспорта металлов: никеля, палладия, алюминия и сырьевых товаров.

На Россию приходится порядка 10-12 процентов мирового экспорта никеля, 13 процентов титана и 40 процентов палладия Мария Максакова Исполняющая обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Ливенцева МГИМО

Эксперт сообщила, что ограничения на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, а запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей.

Риск голода в мире

Официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири заявил, что из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода.

Бассейн Черного моря, известный как житница Европы, является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции Томсон Пири Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН

Пири подчеркнул, что на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника. Он заявил, что сбои в производстве и цепочках поставок приведут к росту цен.

По его словам, в результате пострадают миллионы людей, на которых уже негативно сказалась продовольственная инфляция. Представитель организации добавил, что текущая ситуация увеличивает расходы на деятельность ВПП.