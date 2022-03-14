Экономист перечислила необходимые Западу российские товары

Экономист Максакова заявила, что Запад не выживет без металлов и удобрений из России

Исполняющая обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Ливенцева МГИМО Мария Максакова перечислила российские товары, которые необходимы Западу. Ее слова передает агентство «Прайм».

Максакова считает, что Запад не выживет без металлов и удобрений из России. Так, отказ от экспорта удобрений может негативно сказаться не только на европейском, но и на мировом продовольственном рынке. Это вызовет дефицит и повышение цен на продукты, поскольку РФ входит в топ-5 ведущих мировых производителей удобрений, а две трети ее продукции экспортируется.

Специалист отметила, что российские ответные ограничительные меры могут коснуться экспорта металлов: никеля, палладия, алюминия и сырьевых товаров. «На Россию приходится порядка 10-12 процентов мирового экспорта никеля, 13 процентов титана и 40 процентов палладия», — пояснила она. Максакова подчеркнула, что ограничения на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, а запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей.

Ранее сообщалось, что правительство может ограничить экспорт зерна из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и полностью запретить вывоз сахара до осени. Отмечается, что ограничения в отношении зерна должны охладить возросший спрос на пшеницу со стороны Казахстана и перенаправить дополнительный объем зерна на внутренний рынок, а меры по экспорту сахара объясняются повышенным спросом со стороны россиян.

