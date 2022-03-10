В России предложили до осени ограничить экспорт зерна и сахара

«Ъ»: правительство России может ограничить экспорт сахара и зерна до осени

Правительство может ограничить экспорт зерна из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и полностью запретить вывоз сахара до осени, выяснил «Коммерсантъ». Ограничения в отношении зерна должны охладить возросший спрос на пшеницу со стороны Казахстана и перенаправить дополнительный объем зерна на внутренний рынок, а меры по экспорту сахара объясняются повышенным спросом со стороны россиян.

Источник «Ъ» сообщил, что такие предложения обсуждались на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию 10 марта. По словам одного из участников заседания, экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в страны ЕАЭС могут урезать до конца лета. При этом из ограничений могут быть сделаны исключения — в том случае, если экспортер получит лицензию Минпромторга. Запрет на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из России коснется экспорта в третьи страны, поставки в государства ЕАЭС будут возможны с особого разрешения Минсельхоза.

По словам собеседника «Ъ», в этом сезоне страны ЕАЭС уже обеспечили себя нужными объемами зерна. Экспорт российского зерна в третьи государства с 15 февраля по 30 июня 2022 года уже ограничен квотой в 11 миллионов тонн, в том числе 8 миллионов тонн пшеницы. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что на российских поставщиках новая мера правительства никак не скажется — страны ЕАЭС самостоятельно закупались на рынке России, зачастую по серым схемам. Директор «Совэкона» Андрей Сизов добавил, что больше всего ограничения ударят по Казахстану, который нарастил закупки на фоне проблем с урожаем и девальвации рубля.

Запрет в отношении вывоза сахара эксперты связывают с повышенным спросом на российском рынке — ряду торговых сетей пришлось ограничить продажу нескольких видов сахара в одни руки. Однако ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов отмечает, что объем российского экспорта сахара невелик — ежемесячно страна экспортирует 25-45 тысяч тонн продукта, притом что в сезоне 2021-2022 годов в России прогнозируют производство 5,7 миллиона тонн.

Спрос среди россиян растет не только на сахар. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 1 марта договорилась с крупнейшими продуктовыми ретейлерами об ограничении наценок в размере пяти процентов на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». По заявлению ФАС, мера позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан.