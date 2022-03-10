Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России предложили до осени ограничить экспорт зерна и сахара

«Ъ»: правительство России может ограничить экспорт сахара и зерна до осени

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Правительство может ограничить экспорт зерна из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и полностью запретить вывоз сахара до осени, выяснил «Коммерсантъ». Ограничения в отношении зерна должны охладить возросший спрос на пшеницу со стороны Казахстана и перенаправить дополнительный объем зерна на внутренний рынок, а меры по экспорту сахара объясняются повышенным спросом со стороны россиян.

Источник «Ъ» сообщил, что такие предложения обсуждались на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию 10 марта. По словам одного из участников заседания, экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в страны ЕАЭС могут урезать до конца лета. При этом из ограничений могут быть сделаны исключения — в том случае, если экспортер получит лицензию Минпромторга. Запрет на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из России коснется экспорта в третьи страны, поставки в государства ЕАЭС будут возможны с особого разрешения Минсельхоза.

По словам собеседника «Ъ», в этом сезоне страны ЕАЭС уже обеспечили себя нужными объемами зерна. Экспорт российского зерна в третьи государства с 15 февраля по 30 июня 2022 года уже ограничен квотой в 11 миллионов тонн, в том числе 8 миллионов тонн пшеницы. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что на российских поставщиках новая мера правительства никак не скажется — страны ЕАЭС самостоятельно закупались на рынке России, зачастую по серым схемам. Директор «Совэкона» Андрей Сизов добавил, что больше всего ограничения ударят по Казахстану, который нарастил закупки на фоне проблем с урожаем и девальвации рубля.

Материалы по теме:
США введут санкции против российских банков
США введут санкции против российских банков
25 февраля
Россия ответила на экономические санкции Запада
Россия ответила на экономические санкции Запада
28 февраля

Запрет в отношении вывоза сахара эксперты связывают с повышенным спросом на российском рынке — ряду торговых сетей пришлось ограничить продажу нескольких видов сахара в одни руки. Однако ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов отмечает, что объем российского экспорта сахара невелик — ежемесячно страна экспортирует 25-45 тысяч тонн продукта, притом что в сезоне 2021-2022 годов в России прогнозируют производство 5,7 миллиона тонн.

Спрос среди россиян растет не только на сахар. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 1 марта договорилась с крупнейшими продуктовыми ретейлерами об ограничении наценок в размере пяти процентов на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». По заявлению ФАС, мера позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли назначение биолабораторий на Украине
Фетисов назвал плюс в давлении на Овечкина
Венедиктов назвал главные причины закрытия «Эха Москвы»
Россиянка похитила более 60 норковых шуб и сдала их в ломбард
Минобороны России раскрыло количество уничтоженных военных объектов Украины
На Курилах отразили налет условного противника с помощью модернизированных С-300
Шольц заявил о готовности обсуждать ситуацию на Украине с Путиным
ЦБ оценил снижение российской экономики из-за санкций
Байден связал рекордную инфляцию в США с санкциями против России
Burger King приостановит корпоративную поддержку российского рынка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.