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Российские удобрения попросили оставлять в стране

Минпромторг попросил российских производителей не отправлять удобрения на экспорт

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Минпромторг попросил российских производителей удобрений оставлять их в стране и не отправлять на экспорт, сообщает ТАСС.

Ведомство отмечает, что в настоящее время «из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний» аграрии из стран Европы и других регионов сталкиваются с трудностями при получении законтрактованных объемов удобрений.

«Это создает очевидные риски неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии — ведь заместить российские удобрения сегодня либо крайне сложно, либо вообще невозможно», — предупреждает Минпромторг.

В сложившейся ситуации министерство рекомендовало производителям удобрений временно приостановить отгрузку продукции на экспорт — до «возобновления перевозчиками ритмичной работы» и предоставления ими гарантий выполнения контрактных обязательств.

В конце февраля и начале марта сразу нескольку крупных транспортных и логистических компаний отказались от обслуживания российских клиентов и работы в стране. Среди них датская Maerks, американские DHL и FedEx.

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Платон Щукин
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