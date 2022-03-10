В России предложили запретить экспорт древесины

Минпромторг России предложил запретить экспорт древесины в США и страны Евросоюза

Российский Минпромторг предложил до конца года запретить экспорт древесины и продуктов из нее в «недружественные страны», в том числе США и ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа, попадающие под запрет, являются критически важными товарами для Евросоюза», — прокомментировали в министерстве. В Минпромторге указали, что на российских производителей приходится от 10 до 15 процентов потребления этих товаров Финляндией. В ведомстве уверены, что страна не сможет быстро заместить такие поставки.

Ранее правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. В списке: США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями: Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Также названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань. ЕС эту публикацию осудил.