В России оценили возможность ограничения экспорта искусственных сапфиров

Минпромторг России оценивает долю страны в мировых поставках искусственных сапфиров примерно в 40 процентов, однако считает возможным ограничить их экспорт только в крайнем случае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Мы не стремимся развивать недружественные сценарии действий и оставляем за собой это право для реагирования лишь в самых крайних ситуациях», — заявили в Минпромторге на вопрос о возможности приостановки поставок искусственных сапфиров за границу. Там также отметили, что в этой продукции из России заинтересованы ведущие западные компании.

Ранее Минпромторг попросил российских производителей удобрений оставлять их в стране и не отправлять на экспорт до «возобновления перевозчиками ритмичной работы» и предоставления ими гарантий выполнения контрактных обязательств. Ведомство отмечает, что в настоящее время «из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний» аграрии из стран Европы и других регионов сталкиваются с трудностями при получении законтрактованных объемов удобрений.