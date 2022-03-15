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Северной Африке предрекли голод из-за украинского кризиса

Глава Минсельхоза Франции заявил, что Африке грозит голод из-за кризиса на Украине

Фото: Nellie Peyton / Reuters

Странам Северной Африки грозит голод из-за украинского кризиса, заявил глава Минсельхоза Франции Жюльен Денорманди в эфире радиостанции France Inter.

Министр предрек странам Северной Африки и Ближнего Востока голод из-за недостаточного количества пшеницы.
«Сегодня есть риск того, что мы станем свидетелями голода, в частности на севере Африки и Ближнем Востоке. Египет, Марокко, Ливан полностью зависимы от поставок из РФ и Украины. Встает вопрос, как эти страны обеспечат себя хлебом? Для Египта, например, это фундаментальная проблема», — отметил Денорманди.

В то же время министр отметил, что Европа и Франция в частности сделала ставку на продовольственную независимость, и поэтому регион скорее всего не столкнется с такими же проблемами, как зависимые от импорта страны.

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Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири заявил, что из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника.

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Дмитрий Сотак
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