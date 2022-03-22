Пшеница в России подорожала

«Ъ»: пшеница выросла в цене на фоне снижения курса рубля и спроса со стороны экспортеров

Цена на российскую пшеницу на внутреннем рынке выросла на фоне снижения курса рубля и высокого спроса со стороны экспортеров. На неделе с 14 по 20 марта котировки в среднем увеличились на 525-550 рублей — до 16,15 тысячи рублей за тонну. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Цены на ячмень выросли на 1,1 тысячи рублей — до 15,1 тысячи рублей за тонну. Стоимость растет после девальвации рубля и на фоне высоких закупочных цен экспортеров. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут при этом отметил, что сейчас закупочные цены пока не отражают рост мировых котировок.

На 17 марта на базисе FOB Новороссийск российская пшеница с 12,5 процента протеина стоила 440 долларов за тонну. Большая часть экспортеров закупает зерно для исполнения уже заключенных контрактов или формирует запасы на фоне риска дальнейшего роста цен. Новых контрактов, по словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, «ничтожно мало», если сравнивать с прошлыми сезонами.

На неделе с 14 по 20 марта Россия экспортировала приблизительно 520 тысяч тонн зерна, в том числе 410 тонн пшеницы. Эти показатели на 13 и 10,8 процента выше, чем неделей ранее. По итогам марта ожидается результат на уровне 2,4 миллиона тонн зерна, из которых 2,2 миллиона тонн — пшеница. Основными покупателями в марте стали Египет и Турция. При этом неназваный собеседник «Коммерсанта» утверждает, что цены на внутреннем и внешнем рынках стабилизировались, сейчас наблюдается откат с рекордных показателей.

Экспортеры также ожидают роста пошлины. С 29 марта она установлена в размере 86,4 доллара за тонну. Предполагается, что зерновой экспорт из России увеличится — по итогам сезона он, согласно прогнозам, должен составить 33,5 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз США оценивает ожидаемый объем экспорта в 32 миллиона тонн.

Ранее в марте российские аграрии предупредили об угрозе срыва посевной, так как перед ее началом кредиторы стали задерживать выдачу авансовых платежей субсидий. Эти деньги необходимы для закупки семян, топлива и средств защиты растений. Из обещанных 127 миллиардов рублей господдержки по состоянию на 15 марта фермерам выплатили только 2,6 процента.