Кот Пузик спас жителей пятиэтажки в Саратове

Кот по кличке Пузик предупредил хозяина о пожаре в пятиэтажке Саратова

Кот по кличке Пузик спас жителей пятиэтажного дома в Саратове, предупредив своего хозяина о начавшемся в квартире пожаре. Об этом в среду, 30 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома на Крымской улице в ночь на среду. Проживающий там мужчина в момент происшествия спал, однако коту удалось его разбудить. «Вдруг кот Пузик стал кусать и царапать его руку, мяукал. Мужчина проснулся, увидел, что горит телевизор, квартира наполняется дымом», — рассказали спасатели.

Благодаря животному мужчина сумел вовремя выбраться из задымленной квартиры и предупредить о пожаре соседей. При этом кота взять с собой он не успел. Прибывшие на место пожарные обнаружили Пузика в углу комнаты — он лежал, и у него были судороги.

Спасатели вынесли кота на улицу и в течение 20 минут откачивали его, подавая кислород из баллона. Позже дочь хозяина квартиры отвезла Пузика в ветеринарную клинику. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

