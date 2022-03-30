Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль анонсировал дополнительные разъяснения итогов переговоров по Украине

Песков заявил, что Мединский дополнительно разъяснит итоги переговоров России и Украины

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в среду, 30 марта, дополнительно разъяснит итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Это анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Комментируя тот факт, что вместо планировавшихся двух дней переговоры в Турции закончились в один день, пресс-секретарь главы государства отметил, что «делегации поехали уже в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции».

По словам представителя Кремля, переговоры не сокращались, кроме того, «ничего не урезалось».

Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров
Россия предложила Индии альтернативу SWIFT
В ДНР назвали процент освобожденной территории республики
В России усовершенствовали стекло для стелс-самолетов
Ведущие российского шоу раскрыли закулисье передачи
Водитель такси попал в аварию и устроил стрельбу в Москве
Насиловавшему трех падчериц россиянину дали 20 лет колонии
Минпросвещения заявило об искажении истории в украинских учебниках
В Кремле заявили об «изрядно зашатавшемся» престиже доллара
В посольстве Азербайджана высказались о призыве депутата Госдумы к бомбежкам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.