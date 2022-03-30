Кремль анонсировал дополнительные разъяснения итогов переговоров по Украине

Песков заявил, что Мединский дополнительно разъяснит итоги переговоров России и Украины

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в среду, 30 марта, дополнительно разъяснит итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Это анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Комментируя тот факт, что вместо планировавшихся двух дней переговоры в Турции закончились в один день, пресс-секретарь главы государства отметил, что «делегации поехали уже в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции».

По словам представителя Кремля, переговоры не сокращались, кроме того, «ничего не урезалось».

Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.