Металлургический гигант предупредил о проблемах из-за санкций

Металлургический гигант «Русал» предупредил о проблемах для бизнеса из-за санкций

Российский металлургический гигант «Русал» предупредил о проблемах для бизнеса из-за введенных Западом санкций. Это следует из отчетности компании за 2021 год.

Компания предупредила, что если ситуация не изменится к лучшему, а потери зарубежных рынков нельзя будет заменить другими, это может ударить по бизнесу и финансовому состоянию «Русала». Кроме того, компания предупредила о возможных перебоях в поставках оборудования. «В связи с санкциями в отношении России у "Русала" потенциально могут возникнуть трудности с поставкой оборудования, что может привести к отсрочке реализации инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что введенный Австралией 20 марта запрет на экспорт глинозема и бокситов в Россию затронет почти 20% ее потребности в этом сырье. Также «Русал» признал риск недозагрузки российских алюминиевых заводов в связи с текущей внешнеполитической ситуацией, отмечает «Интерфакс»

Также из отчетности следует, что скорректированная чистая прибыль по итогам 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 1,54 миллиарда долларов против 60 миллионов в 2020 году. Выручка компании выросла на 40 процентов, до 11,99 миллиарда долларов.

После публикации отчета акции «Русала» на бирже в Гонконге подскочили. На открытии торгов ценные бумаги поднялись на 6,32 процента, затем — на 8,5 процента, до 4,98 гонконгского доллара (0,64 доллара США). На Московской бирже утром 30 марта акции «Русала» тоже росли: к 11:20 они прибавили 5,44 процента и выросли до 66,4 рубля за штуку.