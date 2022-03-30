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Иностранец попался на взятке полицейскому в Ярцево

Иностранец попался на взятке в 2000 рублей полицейскому в Смоленской области

Фото: Globallookpress.com

В Смоленской области 30-летний иностранец попался на взятке в 2000 рублей полицейскому — таким образом он хотел избежать штрафа за нарушение правил въезда в страну. Об этом «Ленте.ру» в среду, 30 марта, сообщили в МВД по Смоленской области.

По данным ведомства, сотрудники ГИБДД остановили на трассе М-1 «МоскваМинск» авто, за рулем которого находился иностранец. После проверки документов его собирались доставить в ближайший отдел полиции в город Ярцево, так как оказалось, что мужчина нарушил правила въезда в РФ. Ему грозил административный штраф. Тогда задержанный попытался в дороге к отделу полиции дать взятку полицейским, чтобы те его отпустили. Он положил 2000 рублей в подлокотник сиденья, но правоохранители задокументировали факт покушения на взятку, деньги изъяли, а иностранца задержали уже по новым основаниям.

Возбуждено уголовное дело по покушению на передачу взятки, не превышающей 10 тысяч рублей; иностранцу грозит до одного года колонии.

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Леонид Микуляк
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