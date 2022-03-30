ВЦИОМ сообщил о росте поддержки россиянами спецоперации на Украине

ВЦИОМ заявил, что 76 процентов россиян скорее поддерживают спецоперацию России на Украине

Решение о проведении военной спецоперации на Украине скорее поддерживают 76 процентов россиян. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 30 марта, данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«С начала мониторинга поддержка возросла на 11 процентных пунктов. Скорее не поддерживают операцию 15 процентов (на 10 процентных пунктов меньше, чем 25 февраля). Еще 9 процентов затруднились ответить», — говорится в сообщении.

При этом большинство опрошенных (42 процента) считают, что цель специальной операции — защитить Россию, разоружить Украину и не дать НАТО разместить на ее территории военные базы, заявили во ВЦИОМ. Еще 21 процент респондентов уверен, что целью спецоперации является изменение политического курса Украины, 18 процентов назвали таковой защиту населения Донбасса.

В меньшинстве оказались россияне, которые считают, что целью специальной военной операции России является оккупация Украины и ее присоединение — таких насчитывается 4 процента.

Опрос проводили посредством телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента, отмечает ВЦИОМ.