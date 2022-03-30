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Почти десять процентов населения Башкирии вошло в волонтерское движение

Андрей Назаров: почти десять процентов населения Башкирии вошло в волонтерское движение

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Почти десять процентов населения Республики Башкортостан стали участниками волонтерского движения. Об этом пишет «Башинформ» со ссылкой на премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Отмечается, что основную часть добровольческого движения составляет молодежь. С 2020-го по 2021 год число волонтерских объединений в республике выросло с 400 до 556. В них вовлечена 381 тысяча человек.

«Мы считаем важным поддержку конструктивных идей нашей молодежи. По поручению главы утверждено проведение ежегодного конкурса грантов на поддержку проектов в сфере молодежной политики среди молодежных общественных организаций», — подчеркнул Назаров.

Также отмечается, что более пяти тысяч волонтеров были мобилизованы для помощи гражданам во время пандемии коронавируса.

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Евгений Шульгин
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