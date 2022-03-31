В Набережных Челнах появится новая школа с двумя бассейнами

В Набережных Челнах построят новую четырехэтажную школу с двумя бассейнами

В Набережных Челнах по концессионному соглашению с московской компанией «Прошкола» построят четырехэтажную школу. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, площадь нового учебного заведения, в котором будут располагаться два бассейна, составит почти 30 тысяч квадратных метров. Школа появится за счет средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и субсидий из бюджетов России и региона.

Отмечается, что на возведение образовательной организации государство выделит «Прошколе» 590,8 миллиона рублей, в том числе 478,6 миллиона рублей из федерального бюджета. В то же время Татарстан планирует выплатить компании 2,6 миллиарда рублей.

Известно, что помимо Набережных Челнов, новые школы появятся в Казани и Арском районе. Стройку учреждений планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее появилась информация о том, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу №2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.

