В ЕС захотели отговорить Китай от поддержки России

Financial Times: главы ЕК и Евросовета собираются отговорить Си Цзиньпина от помощи России

Представители стран Евросоюза считают, что предстоящий саммит с Китаем будет самым сложным за все время из-за кризиса на Украине и разногласий по поводу того, как оценивать действия России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, в ЕС захотели отговорить власти КНР от поддержки России и заявить председателю страны Си Цзиньпину, что помощь Москве «не в его интересах». Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе саммита собираются заявить Си, что передача России оружия и помощь по уклонению от санкций будут иметь последствия. В частности, речь идет о возможности введения санкций против Пекина.

Впрочем, газета отмечает, что европейские страны слишком сильно зависят от торговли с китайскими партнерами. Китай вкладывает огромные инвестиции в страны Евросоюза, а некоторые государства вроде Германии крайне зависимы от туризма и торговли с КНР.

«Украина представляет для нас "основной интерес"... Это буквально вопрос жизни и смерти. Мы готовы принять экономические удары», — рассказал собеседник FT, объясняя решимость ввести санкции против КНР.