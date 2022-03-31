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Главу МЧС Армении обвинили во взятке

Главе МЧС Армении Андранику Пилояну предъявлено обвинение в крупной взятке

Фото: Shutterstock

Главе МЧС Армении Андранику Пилояну предъявлено обвинение во взятке. Об этом сообщает News.am.

Министр задержан в рамках уголовного дела о получении должностными лицами МЧС взяток в крупном и особо крупном размере, злоупотреблении должностным положением, хищении и других преступлениях.

По данным следствия, Пилоян в 2022 году получил крупную взятку при посредничестве своего советника за действия в пользу сотрудничающей с министерством компании.

Представлено ходатайство об аресте Пилояна. Еще восемь фигурантов дела уже арестованы, десять сотрудников МЧС отпущены под подписку о невыезде.

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София Сарджвеладзе
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