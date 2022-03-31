Стало известно о гибели трех человек из-за обрушения школы в Азербайджане

СМИ сообщают об обрушении здания школы в Азербайджане, три человека погибли

Стало известно об обрушении здания средней школы в Нахичеванской автономной республике Азербайджана. В результате произошедшего погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что здание школы полностью разрушено, сотрудники МЧС пытаются извлечь людей из-под завалов. По данным Центральной больницы Нахичевани, в результате обрушения погибли три человека.