Запросы на приобретение бункеров в США выросли в десятки раз из-за ситуации на Украине

На фоне обострения ситуации на территории Украины американцы бросились скупать бункеры. Участники рынка отметили, что число запросов на приобретение такой недвижимости в США выросло в десятки раз, сообщает The Guardian.

В компании Rising S Company, которая занимается строительством стальных бункеров и бомбоубежищ, отметили, что в феврале получили менее 100 заявок на приобретение укрытий, а в марте число желающих обзавестись укрытием выросло до 3000. Стоимость бункеров варьируется от 70 до 240 тысяч долларов (от 5,7 до 19,7 миллиона рублей). Другие американские фирмы из этой сферы подтвердили ажиотажный спрос на бомбоубежища — некоторые даже использовали украинский кризис для рекламы своей продукции.

Часть жителей США решили создать безопасное убежище самостоятельно, воспользовавшись советами из интернета. Так, на сайте The Prepared, который публикует правила действий в чрезвычайных ситуациях, самыми популярными стали запросы со словами «ядерный», «лучевая болезнь» и «йод». Однако эксперты считают, что спрос на бункеры вырос не только из-за геополитической нестабильности — впервые бум продаж специалисты зафиксировали в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса.