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Россия и Белоруссия отменят плату за входящие звонки в роуминге

Россия и Белоруссия отменят плату за входящие звонки в роуминге с 1 апреля 2022 года

Фото: Unsplash

Россия и Белоруссия отменят плату за входящие звонки для абонентов в роуминге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

По информации агентства, с 1 апреля 2022 года россияне смогут бесплатно принимать входящие звонки на территории Белоруссии. Для белорусских абонентов на территории России будут действовать аналогичные условия. Чернышенко заявил, что данное решение способствует укреплению партнерства союзных государств. Политик также подчеркнул, что условия вступают в силу в канун Дня единения народов России и Белоруссии, который традиционно отмечается 2 апреля.

По словам вице-премьера, данное решение было принято 23 марта на заседании группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

Аппарат Дмитрия Чернышенко также привел слова заместителя главы Минцифры России Дмитрия Кима, который рассказал о планах отменить все роуминговые наценки между двумя странами. «Тогда стоимость входящих и исходящих звонков при перемещении между странами для граждан будет равна стоимости общения внутри своей страны», — отметил Ким.

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Варвара Кошечкина
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