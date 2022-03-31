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Глава ЦРУ заразился коронавирусом после встречи с Байденом

Директор ЦРУ Бернс сдал положительный тест на COVID-19 через день после встречи с Байденом

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Директор ЦРУ Уильям Бернс сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что Бернс испытывает легкие симптомы заболевания и на данный момент работает из дома. Он планирует вернуться в офис через пять дней и после получения отрицательного теста на коронавирус. Директор управления вакцинирован, в том числе бустерной дозой препарата.

По информации агентства, о том, что глава ЦРУ заразился COVID-19, стало известно через день после его встречи с президентом США Джо Байденом. При этом у самого главы государства инфекцию не выявили.

22 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что заразилась коронавирусом перед поездкой в Европу. Она добавила, что соблюдала социальную дистанцию на встречах с американским лидером, а тест Байдена показал отрицательный результат.

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Виктория Кондратьева
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