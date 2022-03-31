Диетолог рассказал о связи гиповитаминоза и психических расстройств

Диетолог Соломатина указала на связь гиповитаминоза и психических расстройств

Нехватка витамина D может спровоцировать развитие депрессии и даже психических заболеваний при наличии изначальной к ним предрасположенности, витамина В — к тревожности и бессоннице, нарушение микрофлоры — к отсутствию стрессоустойчивости и агрессивному поведению, заявила диетолог Елена Соломатина. О связи гиповитаминоза и психических расстройств она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Нарушение работы психики чаще всего связывают с неблагоприятными жизненными обстоятельствами, предрасположенностью или просто списывают на невезение. По словам Соломатиной, нередко причина этого может быть в неправильном питании и отсутствии необходимых питательных веществ в организме.

«Нехватка витамина D, например, очень влияет на нашу нервную систему. Без него нас часто одолевает хандра. А иногда этим все не заканчивается: наше психическое здоровье напрямую связано с этим витамином, появляются исследования, которые находят прямую корреляцию его недостатка с развитием именно депрессии и даже других серьезных психических заболеваний», — сказала диетолог.

На работу нервной системы, по словам Соломатиной, влияет и витамин В, в большом количестве содержащийся в цельнозерновом хлебе, печени трески, фруктах, мясе.

Острый недостаток этого витамина приводит к замедлению обменных процессов и, соответственно, дискомфорту. А нехватка В12, содержащегося только в продуктах животного происхождения, ведет к раздражительности, бессоннице. Также наблюдаются шаткость походки, тревожность и замедленность реакций — то, что, кстати, часто встречается у пожилых людей Елена Соломатина диетолог

Сегодня большинство россиян, как отметила диетолог, испытывает острую нехватку клетчатки, которая содержится в продуктах растительного происхождения и является своеобразным кормом для полезной микрофлоры.

«У нас просто не принято съедать по пять порций овощей и фруктов в день, кисломолочку люди тоже не любят. В результате полезная микрофлора остается недокормленной, а вместо нее начинается активный рост патогенной микрофлоры. Патогенная микрофлора, в свою очередь, провоцирует воспаления, повышенную работу иммунной системы. А еще очень влияет на наше психическое состояние. Есть исследования, которые говорят о том, что у людей с нарушением работы микрофлоры понижена стрессоустойчивость, они скатываются до развития психических заболеваний, вплоть даже до суицидов и крайне агрессивного поведения», — рассказала диетолог.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях гиповитаминоза. Диетолог Соломатина назвала проблемы со зрением и анемию следствием недостатка витаминов в организме.