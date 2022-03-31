Аналитик назвал готовых отказаться от доллара вслед за Россией

Аналитик заявил, что о полном отказе от доллара не может быть речи

Аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм» назвал тех, кто готов отказаться от доллара вслед за Россией.

По словам эксперта, о полном отказе от доллара в международных расчетах на данный момент не может быть и речи. При этом все чаще начал обсуждаться вопрос о переходе к расчетам в нацвалютах по части внешнеторговых операций.

Так, страны ЕАЭС договорились о переходе на расчеты в нацвалютах. Такой диалог Россия ведет с партнерами в Азии и Африке. Кроме того, сейчас активно циркулируют слухи, что Саудовская Аравия и Китай ведут переговоры о частичной оплате саудовской нефти юанями, заявил эксперт.

Однако Китай не выражает желания идти на увеличение роли юаня как мировой валюты, поскольку это означает, что большие объемы накоплений иностранных резидентов в юанях предстоит тратить, то есть инвестировать. Это в свою очередь может снизить долю китайских владельцев крупными компаниями и откроет двери иностранным инвесторам во внутренний бизнес Китая, полагает эксперт.

Также аналитик сообщил о росте расчетов в евро и фунтах, однако доминирующей валютой все еще остается доллар США. «Так, около 88 процентов операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты», — сказал он.

Европейские страны категорически отказываются переходить на оплату в рублях, поскольку такое действие противоречит заключенным контрактам. Эту позицию поддерживают как политики, так и главы крупнейших энергетических компаний. Накануне, 30 марта, такую позицию до Путина в телефонном разговоре донес президент Франции Эммануэль Макрон.