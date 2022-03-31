В Госдуме оценили вероятность вхождения Абхазии в состав России

Депутат Госдумы Бутина допустила вероятность вхождения Абхазии в состав России

Решение о вхождении Абхазии в состав России может быть принято на референдуме. Такую оценку дала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, итоговое решение будет зависеть от народа, его примут на референдуме. «Решение понятно и обосновано, потому что сейчас мир динамично меняется, и многие государства ищут защиту у более сильных игроков, которые им близки по духу, по традиции и по территориальному признаку», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что речь идет о ближайших соседях России, разделяющих повестку страны, в том числе приверженность семейным ценностям, культурному коду и противостоянию западным странам, а также их навязыванию однополярного мира.

В свою очередь, спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия оценил возможность вхождения в состав России, заявив, что конституция страны не позволяет республике лишиться своей независимости. По его утверждению, РФ является стратегическим партнером Абхазии, родным и близким государством, однако у страны нет намерений вхождения в ее состав.