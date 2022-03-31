Названа доля желающих вложить деньги в покупку жилья россиян

РБК: более четверти обеспеченных россиян хотят вложить сбережения в покупку жилья

Более четверти (около 28 процентов) обеспеченных россиян (чей доход более 100 тысяч рублей) хотят вложить сбережения в покупку жилья. Такая доля названа в исследовании, которое провела страховая компания «Росгосстрах», передает РБК.

При этом доля всех опрошенных, кто думает над приобретением жилья как вложение средств, составляет 8 процентов.

Среди респондентов с доходом от 80 до 100 тысяч рублей на члена семьи около 24 процента хотят приобрести недвижимость, чтобы сохранить сбережения от обесценивания и улучшить свои жилищные условия. При этом каждый десятый россиянин из сегмента с доходом от 60 до 80 тысяч рублей планирует купить жилье, чтобы потом сдавать его в аренду и получать пассивный доход.

По данным опроса, 76 процентов россиян согласны, что покупка квартиры или дома может стать хорошим средством инвестирования, поскольку стоимость недвижимости растет. Кроме того, еще 70 процентов россиян согласны с тем, что покупка жилья также может стать возможностью получить доход за счет сдачи его в аренду. Не согласны с ними только 18 процентов участников опроса, которые отмечают, что срок окупаемости вложенных средств достаточно долгий.

Кроме того, еще 46 процентов респондентов видят в покупке недвижимости возможность улучшить свои жилищные условия, 13 процентов — переехать в другой город, а 12 процентов — обзавестись собственным жильем и сохранить сбережения, при этом улучшив условия проживания.

Ранее стало известно, что средний срок экспозиции объявлений о продаже готовых квартир в российских городах с населением от 500 тысяч человек составляет 103 дня. Быстрее всего вторичное жилье продается в Новосибирске — за 56 дней.