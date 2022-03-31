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В Воронежской области 128-летнему каштану присвоили статус памятника природы

В Воронежской области 128-летнему каштану присвоили статус памятника природы

Фото: предоставлено администрацией Россошанского района

Легендарному каштану в Россошанском районе Воронежской области присвоили статус «Дерево – памятник живой природы» на всероссийском уровне 28 марта. Об этом сообщил главный специалист-инспектор по охране окружающей среды администрации района Александр Омельченко, передает РИА «Воронеж».

В рамках всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» 128-летний каштан из Россошанского района в прошлом году вошел в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

«Наш каштан стал седьмым деревом-памятником живой природы в Воронежской области после дубов черешчатых, произрастающих в Рамонском, Новоусманском, Лискинском районах и городе Воронеже. В Россошанском районе это пока единственное дерево, имеющее подобный статус», — сказал Омельченко.

Каштан растет в парке-усадьбе села Еленовка (бывший хутор Ржевск) Шрамовского сельского поселения Россошанского района. Окружность ствола дерева почти 3 метра, расстояние от корней до верхних веток около 25 метров. За эти годы каштан пережил революцию, Великую Отечественную войну. По словам экологов, дерево находится в прекрасной форме и будет жить еще около ста лет.

Для сохранения каштана регулярно проводятся субботники, а благодаря спонсорам его удалось огородить. В 2022 году экологи планируют подать заявку на конкурс «Российское дерево года».

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Сергей Истомин
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